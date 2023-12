Đánh sập 7 cửa lò khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu

(QNO) - Lúc 11 giờ trưa 15/12, đơn vị thi công dự án đóng cửa mỏ quặng vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, Phú Ninh) đã dùng thuốc nổ để lần lượt đánh sập 7 cửa lò (28, 29, 30, 38, 39, 40 và 41) do đối tượng khai thác vàng trái phép đào ở khu vực Núi Kẽm trong nhiều năm.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường các cửa lò bị dùng thuốc nổ đánh sập. Ảnh: P.V

Theo kế hoạch, quá trình đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu sử dụng khoảng 1,5 tấn thuốc nổ để đánh sập 47 cửa hầm. Tại mỗi cửa hầm rộng từ 1,5-2,5 m, dài hàng chục mét được đơn vị thi công khoan lỗ phía trong. Thuốc nổ đặt vào và kích nổ bằng dây điện từ xa để đảm bảo an toàn.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh – chủ đầu tư dự án đóng cửa mỏ quặng vàng Bồng Miêu cho biết, dự kiến đến giữa tháng 1/2024 đơn vị thi công sẽ đánh sập hết cửa hầm.

Trước đó, Công an tỉnh, Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức lực lượng truy quét đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực, và tiến hành lập hai chốt kiểm soát ngăn chặn không để tiếp tục quay trở lại làm vàng trái phép, đảm bảo cho việc tổ chức thi công dự án đảm bảo an toàn.

Tại Hội nghị Huyện ủy Phú Ninh lần thứ 17, diễn ra sáng cùng ngày, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ông Huỳnh Xuân Chính – Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tam Lãnh tiếp tục phối hợp tốt với chủ đầu tư dự án trong quá trình thi công dự án đóng cửa mỏ quặng vàng Bồng Miêu.

Cùng với đó, tập trung nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân, khảo sát nhu cầu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nhân dân. Trên cơ sở đó, báo cáo với UBND huyện nhằm có hướng chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết sinh kế cho người dân phù hợp, sau khi dự án thi công đóng cửa mỏ quặng vàng Bồng Miêu hoàn thành.