Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, toàn diện

(QNO) - Đó là một trong những nội dung được Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh trong công văn về việc tăng cường phòng chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ban hành ngày 15/1.

Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: X.M

Theo dự báo, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng. Tội phạm xâm phạm sở hữu; tội phạm liên quan “tín dụng đen”, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả, an toàn thực phẩm... sẽ diễn biến phức tạp hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh và bảo vệ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Để huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và nhân dân trong phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đảm bảo ANTT; làm tốt công tác nắm, dự báo, kiểm soát, xử lý tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nông thôn, đô thị, an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng...

Các đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; chủ động phát hiện, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, toàn diện trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ngoài xã hội. Cụ thể, cần tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự bảo vệ tài sản của mình, của gia đình và cơ quan; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cán bộ, nhân dân biết, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.