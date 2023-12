Điểm sáng giữ an ninh

Là địa bàn “giữ sạch” ma túy trong cộng đồng dân cư, huyện Tây Giang trở thành một điển hình trong công tác giữ an ninh từ cơ sở. Kêu gọi toàn dân chung tay giữ gìn an ninh trật tự, phát động phòng cháy chữa cháy, ngăn ngừa ma túy và tệ nạn xâm nhập..., một “phòng tuyến” vững chắc được lập nên ngay ở từng bản làng nơi biên ải.

Công an Tây Giang trao sinh kế cho những hộ dân đến giao nộp vũ khí tự chế. Ảnh: T.C

Khi người dân đồng lòng

Điều lạ, là xã Axan, một trong những xã biên giới của huyện Tây Giang đã “phủ sóng” bình chữa cháy đến tất cả hộ dân trong xã. 100% gia đình có bình chữa cháy, là một “kỳ tích” ở nơi còn nhiều gian khó này.

Đại úy Alăng Mom - Trưởng Công an xã Axan nói, thực hiện chủ trương chung, công an xã đã tích cực tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân vùng cao về phòng cháy chữa cháy. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tháng 2/2023 trên địa bàn xã như một lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ ở vùng cao, nhất là khi nhiều gia đình vẫn có thói quen đặt bếp lửa ngay trong nhà theo truyền thống.

Bà con ý thức được nguy cơ, sẵn sàng tham gia chủ trương rất ý nghĩa này. Nhà có điều kiện thì tự trang bị, những gia đình còn khó khăn, Công an xã, chính quyền địa phương tìm mọi nguồn hỗ trợ để có thể tặng bình chữa cháy cho người dân. Cứ thế, phong trào lan tỏa đến từng bản, từng nhà. Tất cả 669 hộ gia đình ở xã đều đã có bình chữa cháy.

“Đối với địa bàn xã Axan, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch từ đầu năm, bám sát tình hình để tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm. Trước Tết Nguyên đán, Công an xã gặp gỡ cán bộ thôn, người có uy tín để vận động kêu gọi bà con chấp hành tốt quy định, không lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với biên phòng triển khai các giải pháp để phòng tránh xâm nhập biên giới trái phép, buôn bán hàng lậu, săn bắt, mua bán động vật quý hiếm, nguy cấp. Tùy mỗi thời điểm trong năm, chúng tôi có kế hoạch tuần tra, tuyên truyền theo từng chủ điểm, với mục tiêu chung là đảm bảo tốt an ninh, chủ quyền biên giới” - Đại úy Alăng Mom cho hay.

Không riêng xã Axan, công an chính quy ở các xã trên địa bàn huyện Tây Giang đều sâu sát, tận tụy với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình và tích cực vận động cộng đồng.

Bên cạnh phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, nhiều nội dung công tác trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được người dân hưởng ứng tích cực.

Công an xã phát huy tốt việc kết nối với già làng, người có uy tín, tranh thủ tiếng nói của cán bộ cấp thôn để vận động bà con chấp hành tốt quy định của pháp luật, chủ động gìn giữ an ninh. Mỗi người dân góp thêm tai mắt cho lực lượng công an để nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm.

Bình yên nơi biên giới

Tây Giang được đánh giá là địa bàn “sạch” tiêu biểu về ma túy. Dự lường nguy cơ từ bên ngoài, kể cả ở khu vực giáp biên thuộc địa bàn tỉnh Sê Kông (Lào), phương án phòng ngừa ma túy được chủ động triển khai từ sớm, từ xa.

Nhiều cách làm mới, sáng tạo cũng được Công an huyện triển khai thời gian qua, trở thành kinh nghiệm cho các địa phương miền núi nhân rộng. Mới đây nhất, Công an huyện Tây Giang đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch phát động phong trào “Trao sinh kế, đổi vũ khí” trên địa bàn huyện Tây Giang giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thông qua phong trào, mỗi công dân trên địa bàn huyện sẽ được hỗ trợ 1 lần khi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ hoặc công cụ hỗ trợ. Theo đó, UBND huyện sẽ hỗ trợ 2 con vịt xiêm giống đối với người dân giao nộp 1 khẩu súng cồn, hỗ trợ 1 heo cỏ địa phương giống và 2 vịt xiêm giống đối với 1 khẩu súng cồn PCP hoặc súng săn tự chế, hỗ trợ 2 heo rừng giống đối với 1 khẩu súng săn, súng hơi hoặc súng quân dụng.

Trung tá Đặng Ngọc Khoa - Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang cho hay, hoạt động này nhằm thay đổi nhận thức, nếp sống sinh hoạt, chấm dứt hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép.

Thời gian qua, lãnh đạo Công an huyện Tây Giang đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ liên quan và công an các xã mở nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, thu được nhiều kết quả tích cực. Tình trạng người dân sử dụng vũ khí, tàng trữ vũ khí tại nhà ở không còn diễn ra.

Công an huyện đã phát động đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chúng tôi quán triệt toàn thể cán bộ chiến sĩ nêu cao quyết tâm chính trị, duy trì tốt sự ổn định về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Bhling Mia - Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho hay, đến nay Tây Giang không có tội phạm về ma túy, mại dâm, buôn bán người, không xảy ra tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

“Tây Giang luôn chú trọng thực hiện tốt quy chế hợp tác phát triển, trao đổi thông tin với các huyện giáp biên đất liền gồm Đắk Chưng, Kạ Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào). Công an huyện với vai trò nòng cốt đã giúp cho địa phương giữ sạch địa bàn, đảm bảo tốt an ninh, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển huyện Tây Giang” - ông Bhling Mia nhận xét.