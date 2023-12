Điện Bàn khen thưởng 11 tập thể, cá nhân trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

(QNO) - Chiều nay 28/12, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP năm 2023 và triển khai công tác phối hợp năm 2024.

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ảnh: T.H

Năm 2023, 3 lực lượng (Quân sự thị xã, Công an thị xã và Đồn Biên phòng Cửa Đại) đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng xung kích trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quân sự, biên phòng đã cung cấp cho Công an thị xã Điện Bàn và công an các xã, phường 37 nguồn tin giá trị giúp lực lượng công an bắt 13 vụ đánh bạc, 21 vụ sử dụng trái phép chất ma tuý, 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và 2 vụ vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Công an thị xã đã trao đổi, cung cấp cho quân sự 29 tin và đã phối hợp kiểm tra, xác minh 44 tin. Tăng cường tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, phát hiện 2 vụ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; 1 vụ 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; giải tán 10 tụ điểm họp chợ trái phép, 11 vụ 59 đối tượng đánh bạc trái phép…

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ảnh: T.H

Phối hợp tuần tra theo mô hình “Tuyến biển bình yên” được 215 lượt với 1.290 cán bộ chiến sĩ của 3 lực lượng tham gia. Duy trì, củng cố hoạt động có hiệu quả 139 mô hình tự phòng, tự quản; nhiều mô hình nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh, điển hình như camera giám sát an ninh, mô hình “Người cao tuổi không có con cháu vi phạm pháp luật”, “Khu nhà trọ an toàn về an ninh trật tự”…

Tại hội nghị, UBND thị xã Điện Bàn đã khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nghị định Nghị định 03/2019/NĐ-CP năm 2023 và triển khai công tác phối hợp năm 2024.