(QNO) - Sáng nay 29/11, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 đã được khen thưởng trong dịp này.

Điện Bàn khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Ảnh: T.H

Năm 2023, cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể thị xã Điện Bàn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữa công an, quân sự, biên phòng trong nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội đạt hiệu quả. Tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ đối với 10 xã, phường đạt kết quả tốt.

Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được tăng cường, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân được duy trì thường xuyên. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng công dân nhập ngũ tiếp tục được nâng lên. Năm 2023, đã có 285 thanh niên thị xã lên đường nhập ngũ về 5 đơn vị quân đội. Địa phương đã đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng các công trình đảm bảo cho nhiệm vụ quốc phòng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, đồng thời đề xuất những giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024.

Dịp này, UBND thị xã Điện Bàn khen thưởng 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Khen thưởng 8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và 4 đơn vị có thành tích tốt trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.