Điều động 13 cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ tại xã biên giới

(QNO) - Chiều 25.10, Công an tỉnh công bố quyết định điều động 13 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, trường công an nhân dân đến nhận nhiệm vụ tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định điều động. Ảnh: HOÀNG VŨ

Theo quyết định, 6 cán bộ, chiến sĩ đến nhận công tác tại xã La Êê, Đắc Pre, Chơ Chun, Đắc Tôi, Đắc Pring, La Dêê của huyện Nam Giang; 7 cán bộ, chiến sĩ đến nhận công tác tại xã Ch’Ơm, A Nông, Bha Lêê, A Tiêng, Tr’Hy, Ga Ry, Lăng của huyện Tây Giang. Đây đều là cán bộ, chiến sĩ trẻ tuổi, được đào tạo bài bản.

Việc điều động cán bộ, chiến sĩ đến nhận công tác tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự không chỉ tăng cường, bổ sung lực lượng cho công an xã, mà còn tạo điều kiện để được trải nghiệm, rèn luyện, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ được điều động sẽ thực hiện nhiệm vụ tại các xã biên giới trong thời gian 2 năm.