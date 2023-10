Điều tra, khám phá 184 vụ xâm phạm trật tự xã hội trong quý III/2023

(QNO) - Điều tra khám phá 184 vụ xâm phạm trật tự xã hội, khởi tố 9 vụ với 65 bị can trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ, xử phạt hàng chục trường hợp khai thác vàng trái phép... là các hoạt động đáng chú ý của Công an Quảng Nam trong quý III năm 2023.

Công an các cấp đã điều tra, khám phá nhiều vụ án, đấu tranh hiệu quả với tội phạm trong quý III. Ảnh: Các đối tượng lừa đảo qua mạng bị bắt giữ.

Sơ kết công tác quý III, lãnh đạo Công an tỉnh thông tin lực lượng công an toàn tỉnh đã nắm chắc tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Công an các cấp đã đấu tranh hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ. Công tác đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ điều tra khám phá án cao.

Trong quý III, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; triển khai tổ công tác đặc biệt tăng cường tuần tra kiểm soát vũ trang đảm bảo an ninh trật tự...

Kết quả, đã điều tra khám phá 184 vụ xâm phạm trật tự xã hội. Trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ đã khởi tố 9 vụ, 65 bị can. Trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường đã tổ chức 27 đợt truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép, xử phạt hành chính 44 trường hợp. Trên lĩnh vực tội phạm ma túy đã khởi tố 54 vụ, 93 bị can... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thanh tra, kiểm tra đạt được những kết quả tích cực, hoàn thiện việc kiện toàn bộ máy tổ chức bên trong công an các đơn vị, địa phương.

Lực lượng công an triển khai nhiều đợt truy quét khoáng sản, xử lý hành chính nhiều trường hợp. Ảnh: P.G

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao nỗ lực của toàn lực lượng Công an tỉnh về các kết quả đạt được trong quý III, đồng thời nhấn mạnh quý IV là những tháng cuối năm, toàn lực lượng phải nỗ lực hơn nữa trong từng nhiệm vụ công tác, phấn đấu đến ngày 15/11 hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay tại cơ sở; tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, duy trì Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh và công an các địa phương, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn

Dịp này, Công an tỉnh cũng kết hợp triển khai, quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an về chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm nồng độ cồn.