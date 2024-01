Đối tượng trốn truy nã nhiều năm ở Lào bị bắt

(QNO) - Bị khởi tố về mua bán, vận chuyển trái phép chất độc, đối tượng sau đó bỏ trốn, bị truy nã từ năm 2019 và bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu (Lào).

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung bị bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn ở Lào. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15/1, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an an tỉnh Quảng Nam cho hay đã phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Công an huyện Phuvong (tỉnh Attapeu, Lào) tiến hành bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1960, thường trú Khu 4, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội “Mua bán trái phép chất độc” tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum)

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung bị bắt vào ngày 9/1 khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu, Lào.

Kết quả điều tra xác định, năm 2015, Nguyễn Thị Hồng Nhung có hành vi mua bán, vận chuyển 400kg Cyanua đến khu vực Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) để tiêu thụ. Khi đang vận chuyển bằng ô tô đến khu vực Dốc Dẻo thuộc thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh) thì bị tổ công tác Đồn Công an Tam Lãnh phát hiện, kiểm tra hành chính, bắt giữ.

Ngày 20/3/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh ra Quyết định khởi tố bị can số 18 đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất độc” quy định tại Điều 238 Bộ luật hình sự. Sau đó, vụ án được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Quá trình điều tra, truy tố, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã bỏ trốn sang Lào. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định truy nã số 04 ngày 12/6/2019 và tiến hành xác minh, truy bắt.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tạm giam đối tượng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.