Đồng hành với ngư dân

Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) triển khai nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ ngư dân, qua đó góp phần bảo vệ vững vàng biên giới biển.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tuyên truyền quy định pháp luật về biển đảo cho ngư dân. Ảnh: N.A

Đoàn kết trên biển

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển sản xuất, bên cạnh triển khai các hoạt động thúc đẩy sinh kế từ biển, Đồn Biên phòng Cửa Đại vận động ngư dân thành lập các tổ đoàn kết sản xuất trên biển.

Đây được xem là hoạt động gắn kết, tạo điều hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình khai thác, sản xuất và nuôi trồng thủy hải sản ở khu vực biên giới biển.

Vài năm trước, từ hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ biên phòng, ông Đỗ Dũng - một ngư dân địa phương thành lập tổ đoàn kết nuôi trồng thủy hải sản. Nhóm này có 5 hộ tham gia, do ngư dân Đỗ Dũng làm tổ trưởng.

Sau thời gian hoạt động, các hộ gia đình trong tổ đoàn kết xây dựng nhiều chương trình ý nghĩa, cùng giúp đỡ, tương trợ nhau trong phát triển nguồn vốn, con giống, kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng…

“Trước đây, mỗi hộ tự hoạt động độc lập nên sự kết nối chưa cao dẫn đến việc nhiều ngư dân sau thời gian bám biển, không đủ khả năng theo nghề. Chưa kể, thiên tai những năm qua gây ra nhiều thiệt hại lớn cho các hộ ngư dân làm nghề khai thác, sản xuất và nuôi trồng thủy hải sản khiến nhiều người không mấy mặn mà với nghề này.

Từ khi thành lập mô hình đoàn kết trên biển, được sự hỗ trợ tích cực của biên phòng, ngư dân an tâm hơn trong việc hành nghề khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, quá trình chủ động ứng phó thiên tai cũng được chú trọng nhiều hơn giúp thiệt hại giảm đáng kể” - ông Dũng chia sẻ.

Với ngư dân Cửa Đại, những năm qua, hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy hải sản luôn được xem là nghề ổn định, tạo chuyển biến tích cực trong ứng dụng mô hình sản xuất mới tại địa phương.

Chị Lê Thị Huỳnh Nga, người dân phường Cửa Đại cho hay, hầu hết hộ ngư dân tham gia nuôi hải sản ở địa phương đều tích cực hưởng ứng hoạt động tổ đoàn kết. Thiên tai mới thấy hiệu quả và ý nghĩa thiết thực của tổ đoàn kết. Từ sự giúp sức của bộ đội biên phòng, nhiều lồng bè ngư dân được ứng cứu kịp thời, giúp tránh được thiệt hại.

An toàn cùng ngư dân

Thiếu tá Văn Thanh Lộc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, sau thời gian vận động, đến nay, trên địa bàn quản lý có gần 20 tổ đoàn kết sản xuất trên biển được thành lập.

Hầu hết ngư dân đều xây dựng được ý thức đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững tinh thần và duy trì sản xuất, ổn định đời sống cùng bộ đội bảo vệ an ninh, an toàn khu vực biên giới biển.

“Với ngư dân ở khu vực biển Cửa Đại, trước mỗi chuyến ra khơi, đi biển dài ngày, các tàu cá của ngư dân luôn cảm thấy yên tâm khi nhận được sự đồng hành, chia sẻ của cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng.

Ngoài tuyên truyền ngư dân về Luật Biên phòng, Luật Biển Việt Nam, Luật Biển quốc tế và các văn bản pháp luật quy định về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của ngư dân khi hành nghề trên biển, chúng tôi thường xuyên trao đổi, cùng người dân cam kết, kiểm tra chặt chẽ về máy giám sát hành trình, cũng như tuyên truyền không đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài” - Thiếu tá Văn Thanh Lộc nói.

Vốn được thiên nhiên ưu đãi, bãi biển Cửa Đại được xếp hạng là một trong những bãi biển có bờ cát trắng dài, đẹp. Đây cũng là tuyến đường thủy nội địa nối liền giữa bãi biển Cửa Đại tới đảo Cù Lao Chàm.

Vì vậy, lưu lượng khách trong và ngoài nước tới tham quan, du lịch mỗi ngày lên tới hàng nghìn người. Trong khi đó, khoảng cách từ cảng Cửa Đại đến Cù Lao Chàm dài hơn 15km đường biển, vì thế công tác cứu hộ cứu nạn luôn được lực lượng biên phòng hết sức chú trọng, quan tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, là địa phương phát triển mạnh về du lịch, nhiều năm qua, du khách và người dân hành nghề dịch vụ du lịch ở bãi biển An Bàng, Cửa Đại đều quen thuộc với hình ảnh những người lính biên phòng cùng với các cựu chiến binh địa phương phối hợp tuần tra, tuyên truyền, hướng dẫn du khách, người dân những quy định về giữ vệ sinh môi trường biển, an ninh trật tự, an toàn khi tham gia tắm biển… Qua đó góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của du khách khi đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại Hội An.

Ngoài hoạt động bảo vệ an ninh tuyến biển, các lực lượng bộ đội biên phòng còn giúp các hộ dân di dời tàu bè đến nơi tránh trú an toàn, trục vớt, lai dắt các tàu cá, tàu du lịch gặp sự cố trên biển, cứu hộ cứu nạn ngư dân, du khách gặp nạn…

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại, việc đảm bảo an toàn cùng ngư dân tuyến biển, được xem là nhiệm vụ quan trọng trong suốt hành trình đồng hành cùng ngư dân.