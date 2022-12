Đợt "cao điểm 90 ngày đêm" của Công an Quảng Nam: Đi từng nóc, gõ từng nhà...

Cùng với lực lượng công an cả nước, Công an tỉnh Quảng Nam nỗ lực thực hiện đợt “Cao điểm 90 ngày đêm”, triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ.

Đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho người tàn tật. Ảnh: X.M

Những ngày này, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tới từng thôn, bản, khu phố thu thập dữ liệu cấp bổ sung căn cước công dân (CCCD) cho công dân.

Là địa phương vùng cao, đời sống cũng như việc đi lại của đồng bào ở nhiều xã thuộc huyện Nam Trà My còn nhiều khó khăn, người dân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc cấp CCCD.

Để đẩy nhanh việc cấp CCCD, nhất là đảm bảo người dân phải có mã định danh điện tử khi quy định về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, Công an huyện Nam Trà My đã triển khai 2 tổ công tác, một tổ làm nhiệm vụ trực tiếp tại trụ sở Công an huyện và một tổ lưu động đến từng nhà dân để rà soát, thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Tại xã Trà Vân, vượt qua quãng đường dài trong điều kiện bùn đất trơn trượt, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an huyện phối hợp với Công an xã Trà Vân rà soát, lập danh sách và đến tận nhà để làm thủ tục cấp CCCD cho trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại, đau ốm.

Ông Hồ Văn Thức (SN 1981) bị tàn tật chân phải, đi lại khó khăn, sống với mẹ già, cả hai mẹ con đều không thể đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp CCCD. Khi cán bộ công an đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD, hai mẹ con anh Thức rất cảm động.

CBCS công an đến tận nhà người dân vùng sâu, vùng xa để thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Ảnh: X.M

Ba ngày ròng rã CBCS Công an Nam Trà My phải lội bộ, leo dốc núi đến từng nhà dân ở các thôn, nóc của xã Trà Vân để thu nhận hơn 80 hồ sơ CCCD cho bà con. Không chỉ xã Trà Vân mà tổ cấp CCCD lưu động cũng đã đến các xã vùng xa như Trà Vinh, Trà Don… để phục vụ bà con.

Thiếu tá Nguyễn Hùng Mẫn - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nam Trà My cho biết: “Nếu tại Công an huyện, mỗi giờ cán bộ công an có thể thu nhận hàng chục hồ sơ thì khi xuống cơ sở phải mất nhiều giờ mới thu nhận được 1 hồ sơ.

Bởi bà con đồng bào các xã vùng sâu sống rải rác, vì thế, việc CBCS đi đến từng nhà trong điều kiện đường trơn, dốc, trời mưa rất vất vả, mất nhiều thời gian. Nhưng chứng kiến nhiều người dân bị ốm đau không thể đi lại được nên mặc dù vất vả, anh em CBCS rất vui khi đến với bà con, chia sẻ phần nào khó khăn của bà con”.

Công an Quảng Nam xác định công tác cấp CCCD cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đợt “Cao điểm 90 ngày đêm”. Đến nay, lực lượng công an đã thu nhận 1.297.271 hồ sơ CCCD, đã trả 1.209.932 CCCD cho người dân.

Lực lượng công an các cấp cũng tăng cường công tác bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời, đúng quy định của Luật Cư trú năm 2020; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết hồ sơ định danh cá nhân, tăng cường các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư; phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD theo diện thường trú, tạm trú, chưa được đăng ký thường trú; cập nhật biến động dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối sánh, điều chỉnh.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp phù hợp tình hình, đặc điểm đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao”.

Đợt “Cao điểm 90 ngày đêm” đã qua nửa thời gian triển khai và đạt kết quả tích cực. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của CBCS công an cùng sự đồng tình, ủng hộ của người dân, Công an tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đợt cao điểm, đem lại lợi ích tốt nhất đến cho người dân.