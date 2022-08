Duy Xuyên: Tuyên truyền an toàn giao thông cho chủ doanh nghiệp, lái xe vận tải

(QNO) - Ngày 17.8, Công an huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 100 chủ doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi tập kết hàng hóa và vật liệu xây dựng, người điều khiển phương tiện ô tô vận tải hàng hóa.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Duy Xuyên truyền đạt các chuyên đề. Ảnh: T.N

Báo cáo viên của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Duy Xuyên tập trung chuyển tải 3 chuyên đề, xoay quanh nội dung về xây dựng văn hóa giao thông trong hoạt động vận tải; lạm dụng rượu bia - nguy cơ hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông; thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan xe ô tô tải trên địa bàn, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Qua đó, giúp mọi người nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải khi tham gia giao thông đường bộ, ngăn ngừa các vi phạm về tốc độ phương tiện, vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy… góp phần chung tay xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông.

Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: T.N

Kết thúc buổi tuyên truyền, hơn 100 chủ doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi tập kết hàng hóa và vật liệu xây dựng, người điều khiển phương tiện ô tô vận tải hàng hóa ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.