Duy Xuyên xây dựng 67 mô hình phòng chống tội phạm

Công an, quân sự, biên phòng phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

T.CÔNG - M.TUẤN | 19/01/2024 - 17:58

(QNO) - Chiều nay 19/1/2024, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP năm 2023 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng dự và chỉ đạo tại hội nghị.