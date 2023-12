Fanpage "Công an Quảng Nam" đạt 100 nghìn lượt theo dõi

(QNO) - Sau ba năm đi vào hoạt động, fanpage “Công an Quảng Nam” đã chạm mốc 100 nghìn lượt người theo dõi, trở thành kênh thông tin chính thống về tình hình, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự của Công an Quảng Nam và tuyên truyền hình ảnh của lực lượng công an nhân dân.

Fanpage “Công an Quảng Nam” đã đạt mốc 100 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội Facebook.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam thông tin, đến nay trang fanpage “Công an Quảng Nam” đã đăng tải hơn 5.000 tin, bài tuyên truyền hoạt động của Công an tỉnh Quảng Nam.

Thông qua fanpage, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về công tác chỉ đạo, điều hành của Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để người dân phòng ngừa, cảnh giác hiệu quả.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ tặng hoa, quà chúc mừng Ban biên tập trang fanpage “Công an Quảng Nam. Ảnh: T.P

Đây cũng là kênh thông tin chính thống phục vụ công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Fanpage thường xuyên đăng tải tin, bài về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, nhận diện và phòng ngừa, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm phát sinh trong thực tiễn.



Thông tin trên fanpage "Công an Quảng Nam" luôn được cập nhật kịp thời, thường xuyên theo thời gian thực, tạo mối liên kết chặt chẽ, trở thành kênh trao đổi thông tin, tuyên truyền đến với từng người dân sử dụng mạng xã hội facebook.

Thông tin đăng tải trên fanpage là những thông tin từ công an các đơn vị, địa phương gửi về, những tin bài, video được trích dẫn từ các đầu báo chính thống, cùng với sự phối hợp giữa ban biên tập với công an các cấp để xác minh tin bài nên mang độ tin cậy, chính xác cao.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và chúc mừng đội ngũ quản trị Fanpage “Công an Quảng Nam“. Ảnh: T.P

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định đây là thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống kênh truyền thông đa phương tiện phục vụ công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch của đội ngũ quản trị thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ. Trong thời gian tới, trước sự phát triển vượt bậc của truyền thông, Đại tá Nguyễn Thành Long đề nghị đội ngũ quản trị không ngừng nỗ lực để vận hành và phát triển fanpage đáp ứng nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.