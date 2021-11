Giải quyết hiệu quả tin báo tội phạm

Việc thực hiện Chỉ thị số 54 ngày 22.5.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với quy chế phối hợp của liên ngành tư pháp tỉnh từng bước đi vào nền nếp, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ngày càng chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả…

Liên ngành tư pháp tỉnh vừa hội nghị đánh giá sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Ảnh: N.Đ

Họp thống nhất giải quyết

Nhiều vụ việc được liên ngành Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp, tổ chức họp liên ngành để xem xét quyết định việc truy cứu hay không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật trong từng vụ án, vụ việc cụ thể.

Đặc biệt, sự tham gia lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy một số địa phương đã giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của liên ngành tố tụng trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Điển hình, thông qua kiểm sát Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan (CSĐT) Công an huyện Thăng Bình đối với nguồn tin về tội phạm “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 20.2.2021 trên quốc lộ 1 thuộc thôn An Dưỡng (xã Bình An, Thăng Bình), Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình nhận thấy việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện là bỏ lọt tội phạm và người phạm tội nên tham mưu Thường trực Huyện ủy Thăng Bình tổ chức họp liên ngành tố tụng Cơ quan điều tra - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân hai cấp để xin ý kiến liên ngành trong việc giải quyết nguồn tin tội phạm trên.

Tại cuộc họp, liên ngành đã thống nhất quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ việc trên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã thực hiện việc hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ việc cháy rừng xảy ra ngày 9.5.2021 tại khu vực rừng thuộc khoảnh 3, 4, 5, tiểu khu 689 (thôn 1, xã Phước Kim, Phước Sơn) gây thiệt hại 164.500m2 và lâm sản. Thường trực Huyện ủy Phước Sơn đã chủ trì cuộc họp liên ngành cùng với lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Hạt Kiêm lâm huyện để họp bàn giải quyết vụ việc nêu trên.

Theo đó, Thường trực Huyện ủy Phước Sơn đã thống nhất và yêu cầu các cơ quan tiến hành tổ tụng nhanh chóng khởi tố vụ án và xử lý các trường hợp vi phạm có liên quan theo quy định pháp luật.

“Quá trình thực hiện Chỉ thị số 54 có sự theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương đối với công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã giúp công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh ngày càng toàn diện, hiệu quả” - ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nói.

Giải quyết hơn 93% nguồn tin

Theo quy định của Chỉ thị số 54, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được giao làm thường trực của liên ngành tư pháp tỉnh; định kỳ hằng năm phối hợp với cơ quan liên ngành từng cấp tổ chức kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cũng như việc thực hiện Quy chế phối hợp số 01 ngày 15.11.2018 đối với các cơ quan tham gia ký kết và các đơn vị trực thuộc.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, 3 năm qua, kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của liên ngành đạt tỷ lệ 93,68%, vượt chỉ tiêu của Nghị quyết số 96 ngày 27.11.2019 của Quốc hội. Đặc biệt, trong các vụ việc khởi tố hình sự, không có vụ nào để xảy ra oan sai, phải đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc bị tòa án tuyên không phạm tội.

Việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đã đáp ứng yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Tỉnh cho biết, thời gian tới, ngành chú trọng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đối với các nguồn tin về tội phạm hoạt động theo băng, nhóm “xã hội đen”; “tín dụng đen”; lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức biêu hụi có giá trị lớn, nhiều bị hại… Nếu phát hiện vi phạm cần kịp thời kiến nghị, xử lý và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chấn chỉnh, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Đánh giá sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 54 và 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01, đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp tỉnh đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của liên ngành tư pháp tỉnh.

Theo ông Nguyễn Quang Phước - Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh), cần có sự thống nhất quan điểm của liên ngành tư pháp đối với việc xử lý vật chứng trong các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, các thông tin tội phạm ra quyết định không khởi tố vụ án.

Theo tinh thần chỉ đạo của liên ngành tư pháp trung ương, vấn đề này đã được giao cho cho liên ngành tư pháp địa phương - cụ thể là cơ quan điều tra trao đổi thống nhất với viện kiểm sát cùng cấp giải quyết, xử lý và quyết định đó là quyết định cá biệt.

Tuy nhiên, thời gian qua, các đơn vị vẫn chưa mạnh dạn áp dụng hướng dẫn của liên ngành tư pháp trung ương để xử lý các vật chứng còn tồn đọng. Riêng đối với vật chứng trong các thông tin tội phạm ra quyết định không khởi tố vụ án, nhất là vật chứng vật liệu nổ thì đến nay vẫn chưa thống nhất để làm căn cứ tiêu hủy, xử lý mà đòi hỏi mỗi vụ phải xin ý kiến rất phức tạp.