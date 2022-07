Gian nan thử sức

Có rất nhiều cái tên, gương mặt ẩn sau những chiến công. Bao thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã lặng lẽ góp sức, vì bình yên của xứ Quảng trên chặng đường phát triển…

Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh (bìa phải; nay đã nghỉ hưu) và Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh) có mặt tại hiện trường vụ phá rừng pơ mu ở biên giới huyện Nam Giang vào tháng 7.2017. Ảnh: T.C

Những chuyến đi dài

Tháng 7.2017, khi vụ phá rừng pơmu lớn nhất ở khu vực vành đai biên giới Nam Giang được phát hiện, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh (nay đã nghỉ hưu) và Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh) đã nhanh chóng băng rừng vào tận hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc.

Từ năm 1997 đến năm 2021, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 14.683/19.272 vụ; khởi tố điều tra 17.476 vụ với 23.007 bị can; kết thúc hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát truy tố 14.312 vụ với 23.208 bị can; bắt vận động đầu thú 1.378 đối tượng có lệnh truy nã; triệt phá 1.605 băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt xử lý 7.498 đối tượng. Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã được tặng 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 2 Cờ thi đua của Chính phủ, 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 16 Cờ thi đua của Bộ Công an. Có 1 tập thể và 16 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm lượt đơn vị và hàng nghìn lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen...

Những thông tin từ chuyến đi của người đứng đầu ngành đã nhanh chóng trở thành một mệnh lệnh cho lực lượng điều tra. Công an tỉnh vào cuộc quyết liệt, 21 đối tượng trong đường dây bị khởi tố và đưa ra xét xử sau đó, là quyết tâm rất lớn của lực lượng điều tra, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, trả lại bình yên cho rừng.

Trước đó, vào năm 2016, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Công an TP.Hội An triệt xóa chuyên án 316N, bắt giữ 3 đối tượng là Phạm Minh Ngọc (SN 1981, trú 308/C2, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Triệu Văn Phong (SN 1991, trú xã Nam Hòa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Ngô Thiên Ân (SN 1992, xã Tân Hiệp, TP.Hội An).

Trong đó, Ngọc là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng này cực kỳ nguy hiểm khi luôn có vũ khí “nóng” bên người.

Rất nhiều công sức đã đổ xuống suốt 12 năm ròng theo dõi, đấu tranh, lực lượng điều tra mới triệt phá được chuyên án ma túy hết sức phức tạp, vừa góp phần giữ an ninh trật tự, vừa răn đe, ngăn ngừa hiệu quả tội phạm trên địa bàn.

Thành công của từng chuyên án, là kết quả của rất nhiều tâm sức, là những chuyến đi dài không thể kể hết vất vả, khó khăn để lần tìm từng manh mối nhỏ nhất…

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với Công an Quảng Nam nói chung, Cảnh sát nhân dân tỉnh đã phát huy truyền thống, kiên cường chiến đấu, tích cực xây dựng lực lượng.

“Cán bộ, chiến sĩ luôn khắc sâu lời thề của lực lượng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để chiến đấu và công tác.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Cảnh sát nhân dân tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò nòng cốt, mưu trí, dũng cảm, cảnh giác, nhạy bén, kiên quyết với kẻ thù và bọn tội phạm. Trong mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ đều ý thức kỷ luật cao, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành để đạt được kết quả công tác tốt nhất” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh.

Bước tiếp bằng quyết tâm

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, nhờ làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an tỉnh nói chung, Cảnh sát nhân dân tỉnh nói riêng đã góp phần quan trọng xây dựng và phát triển Quảng Nam qua 25 năm tái lập tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Công an tỉnh vào tháng 1.2022. Ảnh: T.C

Vừa tích cực tham mưu, Cảnh sát nhân dân tỉnh cũng là nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động kích động, chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và xâm nhập, phá hoại của các đối tượng.

Hàng chục quy chế, nghị quyết liên tịch về đảm bảo an ninh - trật tự được các đơn vị phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, công an các tỉnh vùng giáp ranh xây dựng để tăng cường “lá chắn” an ninh.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người.

“Những gương sáng về tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ của lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy… đã đánh trúng nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt nhiều tên cầm đầu, thu nhiều vũ khí, hung khí và tài sản có giá trị lớn.

Trong gian khó, đặc biệt là thiên tai, bão lũ, dịch bệnh Covid-19, màu áo công an luôn hiện diện ở tuyến đầu, sát cánh cùng đồng bào, mãi là những hình ảnh đẹp gây xúc động mạnh trong lòng nhân dân.

Đó cũng là động lực lớn lao để toàn lực lượng tiếp tục kế thừa truyền thống, bước tiếp chặng đường sắp tới, viết thêm những chiến công, ghi dấu bằng tình cảm, trách nhiệm trong lòng nhân dân” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chia sẻ.