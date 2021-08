Giữ bình yên làng, bản

Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Giang thời gian qua đã lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vì sự bình yên của quê hương vùng cao.

Với thành tích phá án ma túy và cá độ bóng đá, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Đông Giang được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng đột xuất. Ảnh: C.T

Ghi dấu ấn

Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 28.6.2021, tại thôn Đông Sơn thuộc xã Ba, một tổ công tác của Công an huyện Đông Giang đã bắt quả tang Đào Tiểu Long (sinh 1990) và Lê Văn Lộc (sinh 1991, cùng trú tại thôn Gừng, thị trấn P’rao) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cán bộ, chiến sĩ đã thu giữ trên người đối tượng 2 gói heroin có trọng lượng 0,34 gam. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Trần Minh Thỏa (sinh 1989, trú thôn Tà Vạc, thị trấn P’rao) cũng với hành vi nêu trên.

Thiếu tá Tán Duy Hưng - Đội phó Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Đông Giang cho hay, sáng 28.6, nhận được thông tin Đào Tiểu Long và Lê Văn Lộc ra Đà Nẵng, nhận định khả năng cao các đối tượng đi “lấy hàng”, nên đội triển khai đón lỏng tại khu vực Dốc Kiền và tóm gọn.

Tại thôn Tống Coói ở xã Ba, trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá châu Âu và Nam Mỹ (tháng 6 và 7.2021), Công an huyện Đông Giang phát hiện một vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền dựa vào kết quả của các trận đấu.

Qua điều tra cho thấy, tổng số tiền các đối tượng dùng để cá độ hơn 100 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Phó Trưởng công an huyện Đông Giang - Thượng tá Nguyễn Thái Hà thông tin, trong 7 tháng đầu năm nay, đơn vị còn điều tra phát hiện 4 vụ khai thác vàng trái phép tại địa bàn 2 xã Ba và Tư, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 240 triệu đồng.

Tạo niềm tin

Thượng tá Nguyễn Thái Hà chia sẻ, được sự quan tâm động viên, chỉ đạo thường xuyên, khen thưởng kịp thời của lãnh đạo huyện, cùng với ý thức trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Giang luôn bám sát địa bàn, bằng biện pháp nghiệp vụ đã thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực từ hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, cho đến tàng trữ vũ khí trái phép, vận chuyển lâm sản trái phép…

Trong năm 2020 và 7 tháng đầu năm nay, lực lượng công an huyện điều tra, khám phá nhiều vụ án nổi cộm. Đơn cử, đêm 25.5.2020 đã vận động thành công một người dân trú thôn A Rớch, xã A Ting đang trốn trong rừng quay trở về nhà, giao nộp vũ khí sau khi đối tượng này dùng súng để giải quyết mâu thuẫn do tranh chấp đất đai.

Ở cấp xã, thực hiện các đợt cao điểm về tấn công, trấn áp tội phạm, thời gian qua, Công an xã Sông Kôn đã chủ động vận động, đấu tranh với các đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, lực lượng chức năng lên danh sách một số đối tượng có sử dụng súng các loại để phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể ở địa phương vận động thu hồi.

Trưởng Công an xã Sông Kôn - Thiếu tá Bùi Văn Trung cho hay, đầu năm 2021 đến nay đã vận động thu hồi 1 súng quân dụng AR15, 1 súng thể thao, 4 súng thể thao tự chế và 1 súng cồn tự chế. Công an xã còn kịp thời xử lý 3 vụ gây rối trật tự cùng nhiều vụ việc khác như đánh bài ăn tiền, tệ nạn ma túy đã góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn, tạo dựng niềm tin nơi người dân về hiệu quả biện pháp nghiệp vụ của công an chính quy cấp xã.

Thiếu tá Tán Duy Hưng chia sẻ, để góp phần cùng toàn lực lượng Công an huyện lập nên những chiến công và mang lại bình yên cho thôn xóm, làng bản như thời gian qua, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Đội Điều tra tổng hợp thường xuyên nghiên cứu các quy định của pháp luật, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng vào thực tế nghiệp vụ điều tra, phòng chống tội phạm.

Đội chủ động phát hiện đối tượng trên địa bàn và nơi khác đến có dấu hiệu hoạt động tội phạm, thực hiện hành vi vi phạm; thu thập tài liệu về hoạt động của đối tượng, đưa vào diện quản lý nghiệp vụ để kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên thực hiện đấu tranh, phòng ngừa.

Một yếu tố quan trọng khác cần phải đề cập là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân. Nhờ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quần chúng cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp cho trinh sát điều tra nhanh chóng nắm bắt, đấu tranh khám phá thành công các vụ án.