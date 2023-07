Hiểm họa cháy nổ: Nguyên nhân cũ, nỗi lo mới

Gần đây xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh làm thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó nguyên nhân chính là cháy nổ do chập điện. Tuy nhiên, công tác an toàn về sử dụng điện vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức diễn tập PCCC năm 2023. Ảnh: ĐH

Gần đây, tình hình cháy nổ do chập điện xảy ra khá phức tạp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đơn cử, ngày 13/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an Quảng Nam đã khống chế được đám cháy xảy ra tại xưởng chứa viên nén gỗ của Công ty Vinh Phúc Quảng Nam ở Cụm công nghiệp Nam Chu Lai (Tam Nghĩa, Núi Thành).

Đám cháy bất ngờ bùng phát ở phân xưởng của công ty, người dân đã phát hiện và gọi điện báo cơ quan chức năng đến ứng cứu. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động phương tiện và chiến sĩ khẩn trương dập lửa, không để đám cháy lan rộng. Được biết, công ty này vừa đưa vào vận hành lò thử trở lại thì bất ngờ xảy ra sự cố cháy. Trước đó, một vụ cháy tại cơ sở kinh doanh ở khối phố 1 (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) xảy ra rạng sáng 31/5 khiến hai vợ chồng tử vong.

Thời gian qua, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra và đưa ra nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tuy nhiên đến nay tình hình cháy nổ do chập điện vẫn diễn biến phức tạp.

Theo đánh giá của các chuyên gia về điện, các vụ cháy nổ xảy ra có đến 70% liên quan đến điện. Nguyên do, chất lượng phần lớn thiết bị điện trên thị trường hiện nay không được kiểm soát, hàng kém chất lượng tràn lan, hàng giả, hàng thật lẫn lộn khiến người mua khó phân biệt. Khi sử dụng phải hàng dỏm, thiết bị dễ bị quá tải, chạm điện gây cháy nổ.

Trong khi đó, việc bảo quản thiết bị, đường dây còn khá chủ quan, thiếu hiểu biết về kỹ thuật an toàn PCCC. Hầu hết vụ cháy do chập điện thường chỉ xảy ra trong tích tắc. Chập điện gây ra các tia lửa điện làm các thiết bị điện bị bắt lửa rồi cháy lan ra các vật liệu khác trong nhà. Vì vậy người dân nên chọn các thiết bị điện hoặc đồ gia dụng làm bằng nhựa chống cháy, nhựa chịu nhiệt hay các sản phẩm có những tính năng an toàn, ngắt điện khi có sự cố xảy ra.

Để ngăn ngừa các sự cố cháy nổ do điện, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã khuyến cáo khách hàng sử dụng điện thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh để xảy ra các sự cố chập cháy do hư hỏng thiết bị hoặc mối nối không đảm bảo; cần lắp đặt thiết bị bảo vệ phù hợp tải sử dụng (cầu chì, công tắc, cầu dao, attomat…); không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn; tắt các thiết bị điện không sử dụng; không để dây dẫn đi trên mái tôn hoặc treo trên tường.

Đặc biệt, các nhà xưởng của cơ sở sản xuất kinh doanh không sắp xếp hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; không tàng trữ chất cháy, nổ; không làm cản trở lối thoát nạn và có lối thoát nạn dự phòng; lắp đặt thiết bị báo cháy; trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn như bình chữa cháy, búa, thang dây, dây hạ chậm, xà beng, mặt nạ phòng độc…