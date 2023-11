Hội An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong trấn áp tội phạm

(QNO) - Chủ tịch UBND TP.Hội An vừa tặng giấy khen các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Trao giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Trước tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, Công an TP.Hội An đã xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng tấn công trấn áp. Kết quả đã phá thành công chuyên án đánh bạc trái phép quy mô lớn và nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, sau thời gian xác lập chuyên án tổ chức đánh bạc, ngày 20/10/2023, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hội An quyết định phá án. Công an thành phố tiến hành bắt giữ, khởi tố vụ án cùng 4 bị can trong và ngoài địa bàn thành phố về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình mua bán số đề.

Số tiền các đối tượng mua bán số đề trong 1 ngày lên đến gần 300 triệu đồng. Đây là vụ án đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề lớn nhất mà Công an TP.Hội An triệt phá được từ trước đến nay.

Trước đó, Công an thành phố khám phá nhanh nhiều vụ việc khác như mất trộm xe máy tại phường Cẩm Nam, trộm cắp điện thoại di động tại xã Cẩm Kim; xác định đối tượng thực hiện hành vi thiếu văn hóa với một số du khách xảy ra vào cuối tháng 9/2023...

Ghi nhận thành tích đạt được, Chủ tịch UBND TP.Hội An tặng giấy khen Thượng tá Lê Văn Năm - Phó Trưởng Công an thành phố, tập thể Đội Cảnh sát hình sự và 2 cán bộ Đội Cảnh sát hình sự.