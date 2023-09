Hội An thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia

Công an TP.Hội An vừa phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tổ 11, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ 11, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP. Hội An. Ảnh: Q.H

Tình huống giả định cháy xảy ra tại Công ty Woor vào lúc 19 giờ. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà; người dân nhà liền kề trong Tổ liên gia phát hiện và nhấn chuông báo động cháy. Các nhà dân trong Tổ liên gia nhanh chóng mang bình chữa cháy, xô, chậu,… phối hợp chữa cháy, cứu người và tài sản.

Ngay sau đó, khối trưởng, lực lượng dân phòng, UBND, Công an phường và Công an thành phố đến tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự. Sau gần 15 phút phối hợp đồng bộ cùng chiến thuật chữa cháy hợp lý, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Buổi diễn tập đã phát huy vai trò của các lực lượng chữa cháy tại chỗ; đánh giá khả năng sử dụng, hoạt động của lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ; kỹ năng chỉ huy, điều hành, phối hợp xử lý tình huống của các lực lượng tham gia; khẳng định vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng lực lượng nòng cốt phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Trên địa bàn TP.Hội An hiện có 8 Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố đang tiếp tục tham mưu rà soát, phối hợp các địa phương nhân rộng mô hình.