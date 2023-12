Hội An xây dựng mới nhiều mô hình "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Năm 2023, TP.Hội An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần phòng chống tội phạm.

Hội CCB phường Cẩm Phô (Hội An) ra mắt mô hình “Tổ tuần tra nhân dân đảm bảo AN-TT . Ảnh: PHAN SƠN.

Trên địa bàn thành phố đã xây dựng mới 3 mô hình dân vận khéo gồm “Tổ tuần tra - tự quản về an ninh - trật tự (AN-TT) tại phường Thanh Hà; “Cảnh sát thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại phường Sơn Phong; “Tín hữu Hội thánh Tin Lành nói không với ma túy” tại phường Cẩm Phô.

Cạnh đó, 3 mô hình tự quản về AN-TT được xây dựng mới gồm “Khu dân cư tự quản về ANTT” với 35 hộ dân và “Tổ tuần tra nhân dân đảm bảo AN-TT” tại phường Cẩm Phô; mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy trên địa bàn khối Thịnh Mỹ, Cẩm An. Ngoài ra, mô hình “Tổ tuần tra nhân dân và tự quản về an ninh trật tự” và “Nhóm trọ an toàn về AN-TT” đã được đề nghị nhân rộng.

Cũng trong năm 2023, Công an TP.Hội An đã tổ chức tuyên truyền lưu động để thông tin đến người dân về phương thức thủ đoạn của tội phạm và giữ gìn tài sản cá nhân, gia đình; phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức 112 lượt phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng phong phú.