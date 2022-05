Hội thi Điều lệnh - Bắn súng - Võ thuật năm 2022 bảng thi số 5: Dấu ấn Công an Quảng Nam

Với kết quả vượt trội so với các đội thi khác ở nhiều hạng mục, Công an Quảng Nam xuất sắc giữ vững ngôi đầu tại hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân bảng thi số 5.

Kỷ cương, kỷ luật, sức mạnh, sự tinh nhuệ được thể hiện trong từng phần biểu diễn tại hội thi. Ảnh: T.C

Cơ hội tranh tài

Chào đón các đội thi về với Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, hội thi sẽ giúp các cán bộ, chiến sĩ công an vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, vận dụng điều lệnh, đội ngũ CAND, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật… để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước và lực lượng Cảnh sát nhân dân. Các nội dung thi vừa thể hiện được sự chính quy, tinh nhuệ, hùng mạnh của lực lượng công an, vừa góp phần nâng cao ý thức rèn luyện chấp hành điều lệnh CAND, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ.

Diễn ra trong 2 ngày 19 & 20.5, hội thi Điều lệnh - bắn súng - võ thuật Công an nhân dân (CAND) bảng thi số 5 có sự tham gia của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lên đến hơn 700 người đến từ công an 9 tỉnh thành miền Trung (Quảng Bình đến Khánh Hòa).

Các đội tuyển tham dự hội thi ở nhiều nội dung như duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài Mai Hoa quyền 52 động tác; bắn các loại súng ngắn CZ75, súng AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa.

Ngay tại lễ khai mạc, sức mạnh, kỷ luật và sự khổ luyện đã được thể hiện rõ trong nhiều phần thi, đặc biệt là phần thi ứng dụng võ thuật CAND và trình diễn khí công của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Những người dự khán không ngớt trầm trồ với nhiều màn trình diễn đỉnh cao, như biểu diễn công phá, mang vật nặng đi trên sàn mảnh vỡ thủy tinh, thả dao lê từ trên cao xuống bụng, dùng cổ uốn thanh sắt, dùng hốc mắt đẩy xe…

Ở phần thi ứng dụng võ thuật CAND, những tình huống xử lý linh hoạt, đầy sức mạnh, thể hiện sự điêu luyện qua những đòn thế võ thuật CAND liên tục nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn người theo dõi.

Trung tá Nguyễn Xuân Linh - đại diện đoàn vận động viên Công an tỉnh, chia sẻ với tinh thần giao lưu, học hỏi từ các đồng nghiệp, đội tuyển đã tích cực rèn luyện, dày công đầu tư cho từng phần thi.

Phần thi ứng dụng võ thuật Công an nhân dân hấp dẫn, thu hút được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem. Ảnh: T.C

“Các đội tuyển đều tuyển lựa kỹ càng, mang đến hội thi những thành viên ưu tú nhất, với mục tiêu thể hiện tốt nhất khả năng của từng cá nhân và sự phối hợp, kỷ luật của tập thể.

Tham dự hội thi, các đoàn đều có sự chuẩn bị tích cực, đặc biệt là công tác tập luyện điều lệnh, quân sự, ứng dụng tình huống võ thuật. Điều này góp phần đảm bảo công tác điều lệnh CAND sát với thực tiễn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử có văn hóa của cán bộ, chiến sĩ” - Trung tá Nguyễn Xuân Linh nói.

Thể hiện thực lực

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thi (Bộ Công an) nhận xét, phần thi võ thuật, các đội tuyển thực hiện tương đối tốt các nội dung thi; các đòn ghép tấn công và phòng ngự được phối hợp nhịp nhàng, đẹp mắt.

Tình huống ứng dụng võ thuật được xây dựng phù hợp đặc thù công tác, chiến đấu của từng đơn vị. Bài võ tổng hợp 38 động tác và Bài Mai Hoa Quyền các đội tuyển thực hiện tương đối tốt. Điều này đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của công an các đơn vị, địa phương trong việc nỗ lực rèn luyện, thi đấu.

Công an Quảng Nam tạo dấu ấn lớn với thành tích ấn tượng tại hội thi lần này. Ảnh: T.C

Phần thi bắn súng có những bài bắn mới được bổ sung và lần đầu tiên đưa vào hội thi. Đây là những bài bắn có độ khó tương đối cao, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí. Nhiều đội tuyển đạt thành tích rất tốt, thể hiện sự đầu tư, chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho nội dung này.

“Ngoài ra, nội dung về kỹ chiến thuật võ thuật, đánh đối kháng, thực hành bài võ tổng hợp 44 động tác, đặc biệt là nội dung thi võ thuật tình huống đòi hỏi vận động thể lực với cường độ cao, song đã được thể hiện bài bản, hấp dẫn, biểu diễn được sức mạnh, kỹ chiến thuật của chiến sĩ CAND.

Các đơn vị đã xây dựng kịch bản sát với thực tế công tác, chiến đấu của đơn vị mình, có nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp phòng, tuổi đời cao nhưng đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt các nội dung thi, đảm bảo an toàn” - Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp thông tin.

Với thành tích khá vượt trội, sở hữu giải Nhất ở các phần thi duyệt đội ngũ, kỹ thuật võ thuật CAND và chiến thuật võ thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật; bài võ tổng hợp 38 động tác và Bài Mai Hoa Quyền lẫn nhiều nội dung bắn súng, Công an Quảng Nam xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn.

Các đội Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tại bảng thi này sẽ được tham gia thi vòng chung kết hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân khu vực phía Nam, tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế.