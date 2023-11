Hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự được ngăn chặn kịp thời nhờ tin báo của nhân dân

(QNO) - Sáng nay 6/11, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Nam (Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “2 giữ về an ninh trật tự giai đoạn 2014 - 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thái Bình, cùng đông đảo đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh thông tin, sau 10 năm triển khai thực hiện, phong trào “2 giữ về an ninh trật tự” (giữ người và giữ tài sản) được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thường xuyên, huy động hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Nội dung, hình thức tuyên truyền vận động phong phú, đa dạng phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Các đơn vị, địa phương cũng đã chú trọng sử dụng internet, các nền tảng mạng xã hội giúp chuyển tải thông tin về tình hình an ninh trật tự, cách thức, biện pháp phòng chống tội phạm đến người dân nhanh chóng, kịp thời.

Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự được duy trì ở cơ sở phát huy hiệu quả tích cực. Ảnh: Công an xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) phối hợp với câu lạc bộ phòng chống tội phạm tuần tra địa bàn.

Theo thống kê, Công an Quảng Nam đã thực hiện hơn 300 phóng sự, đăng tải hơn 220.000 tin bài, video trên chuyên mục truyền hình “An ninh Quảng Nam”, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, kênh fanpage “Công an Quảng Nam” và hệ thống phát trhanh, truyền hình ở các huyện, thị xã, thành phố.

Công an Quảng Nam cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam xây dựng chuyên mục “Thế trận lòng dân”, kịp thời truyền tải các thông tin cập nhật về tình hình an ninh trật tự, cách thức, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 10.000 tin, trong đó có hơn 3.200 tin có giá trị giúp lực lượng công an ngăn chặn kịp thời hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự, hơn 2.500 đối tượng phạm tội.

Đến nay, Công an Quảng Nam đã chủ trì xây dựng hơn 900 mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự”, các lực lượng, đơn vị khác chủ trì xây dựng 131 mô hình. Nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng trong cộng đồng, trong đó có mô hình Đội dân phòng Phước Đức (xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) được Bộ Công an ghi nhận là mô hình điển hình và thông báo toàn quốc năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng bằng khen các tập thể, cá nhân điển hình trong 10 năm thực hiện phong trào "2 giữ". Ảnh: T.C

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, phong trào "2 giữ trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa, dễ hiểu, dễ thực hiện, đang ngày càng phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu.

"Những kết quả đạt được từ công tác thực hiện phong trào sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để đảng ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp đề ra các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen các tập thể điển hình. Ảnh: T.C

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, trong đó chú trọng phân tích những mặt còn hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình qua 10 năm triển khai thực hiện phong trào “2 giữ về an ninh trật tự” trên địa bàn tỉnh.