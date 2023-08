Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe

(QNO) - Sáng nay 1/8, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn các thông tư quy định về nghiệp vụ đăng ký xe.

Hội nghị tập huấn khai mạc vào sáng 1/8. Ảnh: Q.H

Tham gia tập huấn từ ngày 1 đến 5/8, 431 học viên là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương, công an xã làm công tác đăng ký xe được quán triệt Thông tư số 24 của Bộ Công an và Thông tư số 25 của Bộ GTVT về quy định đăng ký xe.

Trong đó, chú trọng những nội dung mới như quy trình đăng ký xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch công Bộ Công an; đăng ký, cấp biển số định danh; đăng ký biển số trúng đấu giá; trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe và cán bộ đăng ký xe; cấp quản lý sử dụng tài khoản đăng ký xe.

Học viên cũng được hướng dẫn sử dụng thành thạo trình tự thực hiện phần mềm đăng ký theo Quyết định 4184 của Bộ Công an và thực hành trực tiếp trên máy tính; được thông báo những tồn tại, sai phạm trong công tác đăng ký xe; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký xe. Công an tỉnh cũng tổ chức ôn tập, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trình tập huấn theo đúng quy định.

Theo Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, qua lớp tập huấn sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phòng ngừa sai phạm và tiêu cực trong công tác quản lý, đăng ký xe.