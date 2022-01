Hơn 500 người đang bị tạm giữ, tạm giam được tiêm vắc xin mũi 2 phòng Covid-19

(QNO) - Sáng nay 14.1, Trại tạm giam Công an tỉnh phối hợp với Bệnh xá công an và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho khoảng 560 đối tượng đang bị tạm giữ, phạm nhân tại Trại tạm giam.

Can, phạm nhân tại trại tạm giam công an tỉnh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2. Ảnh: M.T

Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình tiêm chủng, Trại tạm giam Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các lực lượng tham gia.

Trong suốt thời gian thực hiện tiêm chủng, Trại tạm giam Công an tỉnh đã phân công lực lượng kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình tổ chức tiêm, không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh vào cơ sở giam giữ cũng như xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Các can phạm, phạm nhân được tư vấn, kiểm tra sức khỏe theo quy trình. Đồng thời, được hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ. Việc thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các can phạm, phạm nhân thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm của các cấp, các ngành và lực lượng công an về quyền lợi, sức khỏe đối với các đối tượng bị tạm giữ, can phạm, phạm nhân, cũng như tạo “hàng rào vắc xin" trong phòng, chống việc lây nhiễm dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan vào các cơ sở giam giữ.

Thời gian tới, việc tiêm chủng vắc xin mũi 2 phòng Covid-19 sẽ tiếp tục triển khai cho các can phạm, phạm nhân tại nhà tạm giữ công an các địa phương.