Bộ Công an kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động tại Công an Quảng Nam

T.CÔNG - Q.HUY | 04/10/2023 - 09:42

(QNO) - Ngày 3/10, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an làm Trưởng đoàn cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã kết thúc chuyến kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động năm 2023 tại Công an tỉnh Quảng Nam.