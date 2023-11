Khánh thành và bàn giao công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng (Lào)

(QNO) - Công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng đã được gấp rút thi công, hoàn thành kịp tiến độ để tặng cho tỉnh Sê Kông (nước bạn Lào).

Công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng có diện tích xây dựng 801m2 với tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ đồng đã được khánh thành. Ảnh: M.T

Sáng ngày 5/11, tại huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông), Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Sê Kông tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng.

Công trình khởi công ngày 29/8/2022 và đã hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Công trình có tổng mức đầu tư 10,6 tỷ đồng, được tỉnh Quảng Nam thống nhất đầu tư xây dựng tặng tỉnh Sê Kông, giao cho Công an tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư dự án xây dựng công trình.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh cắt băng khánh thành và bàn giao công trình. Ảnh: M.T

Nhà làm việc Công an huyện huyện Đắc Chưng có tổng diện tích xây dựng 801m2 gồm 1 hội trường lớn và 9 phòng làm việc, các công trình phụ trợ đi kèm đảm bảo phục vụ nhu cầu công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đắc Chưng. Thẩm mỹ và chất lượng công trình đảm bảo yêu cầu thiết kế, đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông kiểm tra nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Việc hỗ trợ tỉnh Sê Kông đầu tư xây dựng nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ công an huyện, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thống nhất vốn có giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng, nhất là lực lượng công an hai tỉnh trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã trao tặng thuốc và thiết bị y tế cho Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: M.T

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định, công trình là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông nói chung, giữa công an hai tỉnh nói riêng. Công an tỉnh Quảng Nam sẽ luôn kề vai, sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự bằng tất cả khả năng và điều kiện cho phép.