Khen thưởng 54 tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân

(QNO) - Chiều 24/11, tại Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An), UBND các địa phương Hội An, Điện Bàn và Duy Xuyên phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024). Dự hội nghị có Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Lãnh đạo TP.Hội An trao giấy khen cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền các địa phương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Trong đó, chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp 2 đồn biên phòng (Cửa Đại, Cù Lao Chàm), hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm, phân tích, dự báo tình hình; tham mưu chủ trương, biện pháp, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra; kịp thời đấu tranh làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các xã, phường ven biển và đồn biên phòng phối hợp tuần tra bờ biển 682 lượt/3.121 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các địa phương cùng 2 đồn biên phòng phối hợp vận động di dời hơn 2.400 hộ/hơn 6.300 nhân khẩu khỏi nơi nguy hiểm, hỗ trợ sửa chữa 5 nhà; tuyên truyền di chuyển hơn 2.470 lượt phương tiện vào nơi an toàn; cứu nạn 8 phương tiện, chữa cháy và trục vớt 3 tàu, 5 ca nô.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao bảng tượng trưng tặng nhà “Mái ấm biên cương”. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Sáu xã, phường biên giới biển của 3 địa phương hiện có 21 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 226 ngư dân tham gia; 36 tổ tự an ninh trật tự với 164 người tham gia. Các địa phương tổ chức 18 buổi tuyên truyền Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam... với 1.200 người nghe; 42 buổi tuyên truyền Luật Thủy sản Việt Nam, quy định phòng chống khai thác IUU với 2.430 người nghe; cấp phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền...

Tại hội nghị, 3 địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen 20 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024). Bộ đội Biên phòng tỉnh trao nhà “Mái ấm biên cương” cho 3 hộ gia đình khó khăn.