Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc công an tỉnh

(QNO) - Nhiều tập thể, cá nhân công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Quảng Nam đã được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.



Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho 5 tập thể vì thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cho 5 đơn vị: Phòng Hậu cần, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu và Công an TP.Tam Kỳ và Bằng khen cho 5 cá nhân các đơn vị thuộc công an tỉnh.

Các đơn vị này đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy và 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023).

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân công an các đơn vị thuộc công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; công tác đặc xá năm 2022; đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động của Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và đợt cao điểm 68 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH.

Đây là sự ghi nhận và động viên kịp thời của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc công an tỉnh đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, khích lệ cán bộ chiến sĩ không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.