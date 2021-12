Khởi công xây dựng trụ sở làm việc công an bản giáp biên của Lào

(QNO) - Ngày 8.12, tại bản Đắc Măn (cụm bản Đắc Tà Oọc, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào), Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Sê Kông tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an bản Đắc Măn.

Khởi công xây dựng trụ sở làm việc Công an bản Đắc Măn. Ảnh: M.T

Trụ sở làm việc Công an bản Đắc Măn là công trình đầu tiên được khởi công xây dựng trong số 19 trụ sở công an bản do Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ Công an tỉnh Sê Kông xây dựng theo chủ trương của Bộ Công an Việt Nam.

Trụ sở làm việc của công an bản có diện tích 67m2 gồm phòng làm việc, phòng ở, phòng ăn và phòng vệ sinh. Ngoài ra, mỗi trụ sở được trang bị giường tầng sắt, tủ sắt và bộ bàn ghế làm việc. Toàn bộ kinh phí đầu tư do Bộ Công an Việt Nam cấp.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng quà công an nước bạn Lào. Ảnh: M.T

Các công trình góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống ma túy nói riêng giữa hai lực lượng.

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tặng quà Công an tỉnh Sê Kông, Công an 2 huyện Kà Lùm và Đắc Chưng - 2 địa phương tiếp giáp với các huyện miền núi Nam Giang, Tây Giang với 14 xã giáp biên.