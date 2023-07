Khối thi đua Cảnh sát nhân dân bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng

(QNO) - Chiều 28/7, khối thi đua Cảnh sát nhân dân Công an Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2023.



Quan cảnh hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong khối đã tổ chức thực hiện phong trào thi đua sát với các nghị quyết, chương trình công tác năm 2023, chủ động trong công tác nắm tình hình.

Các đơn vị tích cực nghiên cứu đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh các chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ; xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các mặt công tác chuyên môn được triển khai toàn diện, nhiều chỉ tiêu công tác được thực hiện tốt. Một số đơn vị đã đạt chỉ tiêu được giao về điều tra phát hiện số vụ tội phạm, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối đã thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành công an, tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua đặc biệt với nội dung, biện pháp thiết thực, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Hội nghị đã thảo luận đánh giá những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện phong trào thi đua trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Khối thi đua Cảnh sát nhân dân. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị trong khối cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của giám đốc công an tỉnh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân; tập trung đẩy mạnh có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh.