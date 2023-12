Khởi tố đối tượng thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy

(QNO) - Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1992, hộ khẩu thường trú thôn 7, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 4/12/2023, Công an thị xã Điện Bàn nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khối phố Mỹ Tây, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ vào ngày 26/11/2023. Cơ quan công an xác định đối tượng là nữ giới, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì đối tượng đãđiều khiển xe máy vừa trộm cắp được (biển số 92YA- 002.36) đến thị xã Điện Bàn thì mất dấu.

Tiếp đến, ngày 6/12/2023, tại khối phố Thanh Chiêm 1, phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn xảy ra vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự, tài sản đối tượng trộm cắp là xe máy biển số 92D1-84641.

Kết nối thông tin từ 2 vụ việc trên, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã, phường trực thuộc khẩn trương rà soát địa bàn, khoanh vùng, truy xét nóng theo các dấu vết đối tượng để lại.

Đến khoảng 9 giờ ngày 12/12/2023, được sự hỗ trợ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an thị xã đã phát hiện đối tượng nghi vấn. Tiến hành bám sát, theo dõi lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Nhung dắt trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha Taurus biển số 92D1-10667 đang để trước nhà bà N.T.H. (tại thôn Bảo An, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn).

Đối tượng khai nhận đang thuê trọ và sinh sống tại tổ 63, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Do không có tiền tiêu xài nên đối tượng đã vào địa bàn Quảng Nam và thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy nêu trên.