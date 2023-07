Kiểm tra hoạt động giám định tư pháp tại Công an Quảng Nam

(QNO) - Sáng 6/7, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương do Thiếu tướng Trần Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm trưởng đoàn có buổi làm việc, kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Đề án 250/TTg về giám định tư pháp tại Công an tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh buổi làm việc tại Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: XUÂN MAI

Trong 5 năm qua (2018 - 2023), Công an tỉnh Quảng Nam triển khai nghiêm túc Đề án 250/TTg ngày 28/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp cũng như các kế hoạch liên quan của Bộ Công an, UBND tỉnh và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng.

Công an tỉnh đã ra 6.953 quyết định trưng cầu giám định và kết luận giám định được sử dụng 6.933 vụ. Việc tiếp nhận, yêu cầu giám định tư pháp được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp.

Về dự toán, cấp phát kinh phí, chi trả, thanh toán chi phí và bồi dưỡng giám định tư pháp được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời; phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở công an các đơn vị, địa phương toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án 250/TTg, Luật Giám định tư pháp và các văn bản liên quan về giám định tư pháp. Đoàn kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc từ thực tế công tác giám định tư pháp của Công an tỉnh Quảng Nam.