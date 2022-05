Ký kết kế hoạch phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển

(QNO) - Chiều 5.5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự trên biển với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Hải đoàn 48 Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đại tá Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ký kết kế hoạch phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh thành miền Trung và Hải đoàn 48. Ảnh: T.C

Theo đánh giá, thời gian qua công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố và Hải đoàn 48 được các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác nắm tình hình về an ninh chủ quyền, trật tự an toàn, cứu hộ cứu nạn trên biển được thực hiện kịp thời, nhanh chóng góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biển đảo, kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân.

Tuy nhiên, do đặc thù công việc của từng lực lượng, công tác trao đổi, cung cấp thông tin, nhất là tình hình về buôn lậu, gian lận thương mại, phương thức thủ đoạn của các đối tượng trên địa bàn có thời điểm chưa kịp thời, dẫn đến công tác phối hợp đạt hiệu quả chưa cao.

Quang cảnh hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: T.C

Để bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với các đơn vị BĐBP ký kết kế hoạch nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trao đổi thông tin, thông báo tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, vi phạm.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng điểm, nhạy cảm về an ninh chủ quyền, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên biển; phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, kịp thời thông báo cho ngư dân diễn biến bất thường của thời tiết để chủ động phòng tránh, xử lý tai nạn tàu thuyền.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: T.C

Các bên cũng thống nhất phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ biển đảo; thực hiện tốt chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, hải đảo, ngư dân làm ăn trên biển, chủ phương tiện hoạt động trên biển; tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống khai thác IUU đối với tàu cá thuộc khu vực, địa bàn các đơn vị quản lý.