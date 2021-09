Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong trường học

(QNO) - Chiều nay 28.9, Trường Cao đẳng Quảng Nam và Công an phường An Sơn, An Xuân (Tam Kỳ) ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và địa bàn phường.

Trường Cao đẳng Quảng Nam và Công an phường An Sơn, An Xuân ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: X.P

Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm trong học đường; trao đổi, cung cấp thông tin phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực trường.

Các bên cũng phối hợp quản lý, kiểm tra nội ngoại trú của học sinh, sinh viên, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo; phối hợp xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến học sinh, sinh viên.

PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết, hiện nay nhà trường có 6 cơ sở trên địa bàn tỉnh, trong đó 2 cơ sở tại Tam Kỳ đặt ở phường An Xuân và An Sơn. Tại đây có 2 ký túc xá với 500 học sinh, sinh viên. Mong muốn của trường là cần tăng cường phối hợp với ngành công an để giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên vì các em còn trẻ.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ đánh giá cao việc ký kết quy chế phối hợp giữa trường và công an các phường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong môi trường học sinh, sinh viên.