Làm sạch địa bàn, đảm bảo thi công đóng mỏ vàng Bồng Miêu

(QNO) - Ngày 30/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức truy quét, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh, nhất là khu vực Núi Kẽm.

Công an phá hủy lán trại của đối tượng khai thác vàng trái phép.

Hoạt động này được triển khai nhằm phục vụ bàn giao địa bàn cho đơn vị thi công dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh).

Khu vực Núi Kẽm của mỏ vàng Bồng Miêu là nơi tập trung khối lượng thi công lớn, thời gian thi công kéo dài, gồm các hạng mục đổ bê tông bịt kít cửa lò, nổ mìn đánh sập các cửa lò trái phép… Đây cũng là khu vực có tình hình khai thác vàng trái phép trong hầm chính và các hầm tự phát rất phức tạp.

Để bàn giao địa bàn sạch cho đơn vị thi công đóng cửa mỏ, ngày 30/11, Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh tổ chức 2 tổ công tác tổ tiến hành kiểm tra, truy quét xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép theo 2 hướng từ Hố Gần và Thác Trắng khép kín địa bàn đến khu vực Núi Kẽm, nhằm kịp thời, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Công an tỉnh, công an huyện Phú Ninh được tăng cường cho công tác truy quét.

Theo ghi nhận, tại khu vực này, hiện trường không có người hoạt động khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lán trại, máy móc phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phéo để lại tại hiện trường.

Thượng tá Huỳnh Văn Công - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh cho biết, tổ công tác của Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện tiến hành kiểm tra, truy quét toàn diện các cửa hầm lò ở khu vực Núi Kẽm, vô hiệu hóa toàn bộ công cụ, máy móc, phương tiện, lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Cụ thể, lực lượng Công an đã phá hủy, vô hiệu hóa 4 máy nổ, 1 củ điện (máy phát điện), 20 lán trại, 7 hố ngâm ủ quặng, khoảng 1.500m dây dẫn nước, khoảng 900m dây điện và nhiều công cụ thô sơ khác.

Hoạt động truy quét nhằm bàn giao cho đơn vị thi công dự án đóng cửa mỏ

Sau khi kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực hầm lò Núi Kẽm, tổ công tác đã làm sạch địa bàn và bàn giao cho Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị thi công dự án và UBND xã Tam Lãnh quản lý, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tiếp tục thực hiện dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu.