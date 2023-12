Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông tại ngã ba Cây Cốc

(QNO) - Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Thăng Bình và UBND thị trấn Hà Lam ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 khu vực ngã ba Cây Cốc.

Lực lượng chức năng tháo dỡ tôn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: CÔNG PHƯƠNG

Thời gian qua lực lượng chức năng xử lý nhiều trường hợp vi phạm, cho tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo, lều tạm... trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ trên quốc lộ 1 khu vực ngã ba Cây Cốc.

Tuy nhiên, nạn lấn chiếm lòng đường, hàng lang an toàn giao thông đường bộ, xây dựng trái phép... tại khu vực này vẫn tiếp diễn làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Thực hiện đợt ra quân, các lực lượng đã tháo dỡ 30 mét tôn lấn chiếm hành lang, 2 biển quảng cáo lắp đặt sai quy định. Quá trình giải tỏa nhận được sự đồng thuận của các hộ dân trên địa bàn.

Tuyên truyền, vận động người dân không tái phạm. Ảnh: CÔNG PHƯƠNG

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, nghiêm túc chấp hành và ký cam kết không tái phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp kiên quyết giải tỏa dứt điểm các khu vực lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.