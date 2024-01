Lực lượng CSGT triển khai cao điểm tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông dịp tết

(QNO) - Sáng nay 11/1, Thượng tá Phan Thanh Hồng – Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Nam phát lệnh ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội trên các tuyến giao thông nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT phát lệnh ra quân cao điểm. Ảnh: T.C

Với phương châm triển khai công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên, liên tục, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng CSGT trên toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông.

Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực công tác bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Phòng CSGT Công an Quảng Nam ra quân cao điểm sáng nay 11/1. Ảnh: T.C

Trên các tuyến giao thông đường bộ, CSGT tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, hoán cải; chở quá số người quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông; đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều; không có giấy phép lái xe (GPLX) hoặc GPLX không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định...

Trên các tuyến giao thông đường sắt, sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường sắt tại các đường ngang, lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt.

Các tổ tuần tra ra quân tuần tra kiểm soát ngay sau lễ ra quân. Ảnh: T.C

Lực lượng CSGT phối hợp với ngành đường sắt nắm tình hình bán vé tàu tết và kế hoạch chạy tàu; tình hình trật tự trên tàu, dưới ga để chủ động phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn tàu, ga và tính mạng, tài sản của hành khách đi tàu trong dịp Tết Nguyên đán.



Trên các tuyến giao thông đường thủy, Phòng CSGT chỉ đạo tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông Thu Bồn, Trường Giang, Vĩnh Điện..., các tuyến vận chuyển khách như Hội An - Cù Lao Chàm, các tuyến vận chuyển hàng hóa, khách ngang sông., các đối tượng vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa trên đường thủy chưa được công bố hoặc các cảng, bến chưa đủ điều kiện hoạt động...

Trong đợt cao điểm, CSGT sẽ tổ chức thiết lập các khu vực kiểm soát, xử lý vi phạm công khai, đồng thời bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24h. Đáng chú ý, CSGT sẽ sử dụng ứng dụng VNeCSGT, một ứng dụng chuyên ngành của lực lượng CSGT để hỗ trợ tuần tra, kiểm soát trên thiết bị di động cá nhân để hạn chế trùng chéo đối tượng kiểm soát, tránh phiền hà cho tài xế.

[VIDEO] - Thượng tá Phan Thanh Hồng thông tin về đợt ra quân thực hiện cao điểm sáng nay 11/1

“Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội đầu xuân năm 2024 dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi kêu gọi người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông, vì một xuân mới yên vui, an lành. Mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện sẽ xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nhấn mạnh.

[VIDEO] - CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ngay sau lễ ra quân