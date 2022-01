Năm 2021, Công an huyện Duy Xuyên đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”

(QNO) - Công an huyện Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.N

Năm 2021, Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Đơn vị mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, hoạt động băng, ổ nhóm; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96,3%; vận động nhân dân giao nộp 7 súng tự chế, 33 vũ khí thô sơ và cảm hóa, giáo dục 718 đối tượng. Tổ chức 14 diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân...

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Huy hiệu Chiến sĩ vẻ vang của Chủ tịch nước cho các cá nhân. Ảnh: T.N

Công an huyện Duy Xuyên cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, việc cấp căn cước công dân đảm bảo tiến độ đề ra. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu và tích cực tham gia phòng chống dịch hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, phát huy hiệu quả 65 mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an được chú trọng, phát huy dân chủ, nội bộ đoàn kết... Với những kết quả đạt được, Công an huyện Duy Xuyên đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” năm 2021.

Lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: T.N

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.