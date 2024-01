Năm 2023, Công an Tiên Phước điều tra làm rõ 36 vụ xâm phạm trật tự xã hội

(QNO) - Sáng nay 9/1, Công an huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công an Tiên Phước ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: N.HƯNG

Năm qua, Công an huyện Tiên Phước cùng công an các xã, thị trấn tổ chức 1.396 ca tuần đảm bảo an ninh trật tự. Qua đó, phát hiện 16 vụ đánh bạc trái phép; thu giữ 16 bộ xung kích điện, 38 viên pháo bi, 5 quả pháo tự chế; giải tán 132 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya; lập biên bản 30 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhắc nhở 160 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện điều tra làm rõ 36/40 vụ xâm phạm trật tự xã hội (tỷ lệ 90%), giảm 14 vụ so với năm 2022, tổng tài sản thu hồi hơn 98 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 67 vụ (tăng 39 vụ so với năm 2022), phạt tiền 322 triệu đồng. Phát hiện 15 vụ/18 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xử phạt 10 vụ/10 đối tượng với số tiền 30 triệu đồng; điều tra xử lý 13 vụ tội phạm ma túy và đưa 88 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Công an huyện Tiên Phước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: N.HƯNG

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 498 ca tuần tra, phát hiện 1.102 trường hợp vi phạm, tạm giữ 486 phương tiện, xử phạt hơn 1,6 tỷ đồng. Năm 2023 trên địa bàn xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người, bị thương 14 người. Công an huyện cũng thu nhận 3.777 hồ sơ căn cước công dân, 23.179 hồ sơ định danh điện tử...

Dịp này, 5 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2021 - 2022; 7 tập thể được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu thi đua “Đơn vị quyết thắng”; Đảng ủy Công an huyện Tiên Phước khen thưởng 1 tập thể, 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.