Nam Giang: 12 tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

(QNO) - Chiều 9/1, Công an huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, an ninh trên các tuyến, địa bàn và lĩnh vực ở Nam Giang được bảo vệ vững chắc. Lực lượng công an tiếp nhận, khởi tố 9 vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội (giảm 4 vụ so với năm 2022); xử lý vi phạm hành chính 52 đối tượng với tiền phạt 88,4 triệu đồng.

Về tội phạm và hành vi vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ xảy ra 6 vụ/5 đối tượng (tăng 1 vụ, 1 đối tượng so với năm 2022); tội phạm và hành vi vi phạm về môi trường xảy ra 4 vụ/7 đối tượng (giảm 1 vụ, 1 đối tượng); tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy xảy ra 12 vụ/15 đối tượng (tăng 5 vụ, 8 đối tượng). Năm 2023, trên địa bàn xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, bị thương nặng 7 người.

Công an huyện Nam Giang tập trung chỉ đạo, hoàn thành công tác thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ, lộ trình; thường xuyên cập nhật, làm sạch, đồng bộ dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; tăng cường tham mưu đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Tại hội nghị, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 11 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 13 cá nhân.