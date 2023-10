Nâng cao nghiệp vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 250 cán bộ chiến sĩ làm công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ của công an 18 huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc Công an tỉnh.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Q.H

Báo cáo viên của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đã truyền đạt nhiều nội dung bao gồm: Tổng quan về tình hình thế giới, khu vực tác động đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản trong chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay; quan điểm cơ bản về công tác dân vận; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân.

Ngoài ra, đợt tập huấn cũng đã thông tin về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số; công tác phối hợp giữa lực lượng công an với Mặt trận và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và một số kinh nghiệm trong công tác phát động phong trào.

Lớp tập huấn được tổ chức với mục tiêu giúp cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân để triển khai kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành công an cấp trên về lĩnh vực an ninh trật tự, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Thông qua lớp tập huấn, các địa phương sẽ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.