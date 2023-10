Nông Sơn tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

(QNO) - Ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn phối hợp với Công an huyện tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, thu hút hơn 100 lượt người dân tham dự.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: N.P

Tại diễn đàn, Công an huyện đã báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trên tinh thần dân chủ, xây dựng, diễn đàn đã thu hút nhiều lượt ý kiến tham gia với nội dung trọng tâm, sâu sắc, tập trung vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông; các vấn đề về mất an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận, trong đó nạn cờ bạc, cho vay nặng lãi, châm chích cá bằng xung điện, sử dụng súng tự chế săn bắn động vật…

Người dân cũng quan tâm đến vấn đề mất an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng vi phạm giao thông ở một bộ phận học sinh đi xe đạp điện…

Người dân phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: N.P

Tại diễn đàn, Trưởng Công an huyện Nông Sơn đã dành thời gian trao đổi, giải thích một số ý kiến, kiến nghị của người dân; đồng thời ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp và cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh những phản ánh của nhân dân.

Từ góp ý và xác minh phản ánh của nhân dân, Công an huyện sẽ đề ra giải pháp nhằm đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng công an huyện và công an các xã ngày càng tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và được nhân dân yêu mến, tin cậy, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của địa phương.