Nông Sơn xử lý 580 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

(QNO) - Công an huyện Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023. Ảnh: N.P

Năm 2023, lực lượng Công an huyện Nông Sơn gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Trong năm, Công an huyện Nông Sơn lập mới 3 mô hình camera giám sát an ninh tại xã Quế Lâm, Phước Ninh và Ninh Phước; nhân rộng 1 mô hình camera giám sát an ninh tại xã Quế Lộc. Tổ chức 18 đợt phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 13 khu dân cư, 2 cơ quan, 5 trường học với hơn 4.400 lượt người tham dự.

Công an huyện cũng tiếp nhận 40 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua tuần tra, phát hiện và xử lý 580 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 700 triệu đồng.