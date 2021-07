Núi Thành lập hồ sơ cấp căn cước công dân đạt 92%

(QNO) - Đến hôm nay 15.7, Công an huyện Núi Thành triển khai lập hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho 113.000 trường hợp trên tổng số 122.686 người trong diện cấp CCCD (đạt 92%).

Công an huyện Núi Thành làm CCCD cho người dân. Ảnh: VĂN PHIN

Gần 5 tháng qua, Công an huyện Núi Thành tập trung cao độ lực lượng và phương tiện phục vụ cấp CCCD; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nên tốc độ làm hồ sơ tăng rất nhanh. Bộ phận tiếp công dân Công an huyện làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ban đêm. Ngoài trụ sở đơn vị, Công an huyện còn làm CCCD lưu động đến 17/17 xã, thị trấn.

Hiện tại, Công an huyện Núi Thành tiếp tục thu nhận hồ sơ làm CCCD tại trụ sở đơn vị (khối 3, thị trấn Núi Thành) vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần cho đến cuối năm 2021.