Phấn đấu tuyển công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu

Công an tỉnh cho biết, hiện nay công tác tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND) năm 2022 tại các địa phương đang gặp nhiều khó khăn.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nói chung và tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nói riêng đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức khám riêng cho công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại địa bàn.

Nội dung khám theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển quân CAND. Cơ quan quân sự, công an cấp huyện phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; trong đó, cơ quan quân sự tạo điều kiện để chọn công dân có sức khỏe đạt loại I, loại II (đã khám quân sự năm 2022) thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (nếu lực lượng công an khám không đảm bảo chỉ tiêu).

Các cơ quan liên quan tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo 100% công dân có lệnh gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 được tiêm đủ 2 mũi vắc xin và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR còn hiệu lực tại thời điểm giao nhận quân.