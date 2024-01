Phát huy vai trò, sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

(QNO) - Sáng nay 24/1, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024) và sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024).

Đại biểu dự chương trình kỷ niệm. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Dự kỷ niệm có Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh BĐBP; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; đại biểu lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị quân đội, công an đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân, 5 năm qua, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các địa phương, cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quán triệt, tích cực tổ chức triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với khu vực biên giới. Trong đó việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở xã, phường biên giới được đặt lên hàng đầu.

Với vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, 5 năm qua, BĐBP tỉnh Quảng Nam đã giúp đỡ 1 xã xây dựng nông thôn mới, đỡ đầu 3 xã biên giới, xây dựng 3 mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” nhận đỡ đầu 226 học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại chương trình kỷ niệm. Ảnh: HUỲNH CHÍN

BĐBP tỉnh hỗ trợ hơn 8 tấn gạo cho hộ nghèo địa bàn biên giới; tham gia 9.400 ngày công giúp dân lao động sản xuất; giúp dân sửa chữa và làm mới 112 căn nhà; làm 3 chiếc cầu gỗ, bê tông; giúp 226 hộ gia đình xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ 1.005 cây giống, cây ăn quả cho hộ nghèo trị giá 76 triệu đồng.

BĐBP tỉnh cũng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh thăm hỏi, tặng 8.706 suất quà, 4.500 chiếc bánh chưng, 1.600 lá cờ Tổ quốc, 900 ảnh Bác Hồ cho ngư dân, già làng, trưởng thôn, người có úy tín, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông qua Ngày hội Biên phòng toàn dân hằng năm, BĐBP tỉnh phối hợp trao tặng 162 căn nhà đại đoàn kết; 58 con bò giống, 102 con dê, 254 con heo giống; hướng dẫn 647 hộ dân chuyển đổi giống cây trồng, con vật nuôi trị giá hơn 12 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại chương trình kỷ niệm. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, biểu dương thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (2019 - 2024) của các đơn vị, các cấp, ngành, địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh, Ngày Biên phòng toàn dân đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh BĐBP trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024). Ảnh: HUỲNH CHÍN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị, thời gian tới các đơn vị xác định rõ xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo, để việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nhu cầu, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người dân.

Đối với lực lượng BĐBP, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, lực lượng; phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Tại chương trình, UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen 7 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024). UBND tỉnh tặng Bằng khen 12 cá nhân có nhiều đóng góp trong vận động, quyên góp và hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.