Phía sau yên bình

Nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh nỗ lực vì cuộc sống bình yên, góp phần vì một Quảng Nam phát triển bền vững...

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam tham gia bảo vệ sự kiện khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022. Ảnh: T.C

Những rộn ràng của phố phường trở lại, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao sôi động sau một thời gian dài vắng bóng vì Covid-19, cùng rất nhiều sự kiện trọng đại sau khi Quảng Nam đăng cai Năm du lịch quốc gia làm bừng thức nhiều hy vọng phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Góp phần lặng lẽ vào từng sự kiện, từng dấu mốc đó, có những cống hiến âm thầm của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh. Họ, đã luôn đi trước, về sau, vì thành công của từng sự kiện trọng đại, vì những yên bình…

Tận tụy vì nhiệm vụ

Trong bước chuyển mình ấn tượng của xứ Quảng nhiều năm trở lại đây, là không ít áp lực về gìn giữ an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nội bộ, giữ vững chính trị vì những mục tiêu phát triển chung. Đó là trách nhiệm, là quyết tâm mà từng cán bộ, chiến sĩ của Phòng An ninh chính trị nội bộ luôn kiên định thực hiện, ngay từ những ngày đầu thành lập.

Với nhiều đóng góp trong công tác, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” cấp cơ sở; Bộ Công an tặng Bằng khen, cùng nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Nhiều cá nhân của đơn vị được lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành khen thưởng.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ thông tin, lợi dụng nền tảng mạng xã hội, hoạt động của các thế lực thù địch cũng ngày càng diễn biến phức tạp.

Để củng cố “lá chắn thép” vững chắc chống lại sự xâm nhập, phá hoại từ bên ngoài của các phần tử xấu, góp phần giữ vững ổn định về chính trị nội bộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn tổ chức và hoạt động của Đảng, đơn vị đã tích cực phục vụ lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức đấu tranh với một số phần tử xấu, tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc và đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý.

Bên cạnh góp công trong công tác đảm bảo an ninh dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên địa bàn tỉnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị đã luôn chủ động xây dựng các kế hoạch, dự lường mọi tình huống trong từng sự kiện chính trị quan trọng, tham gia đón tiếp và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hàng chục đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại Quảng Nam cùng các sự kiện văn hóa, thể thao, các kỳ thi và hội nghị quan trọng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Trọng trách không dừng lại ở đó. Với vai trò thường trực, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh.

Fanpage “Công an Quảng Nam” do đơn vị quản lý và phát triển trở thành một kênh thông tin chính thống, tin cậy, nhanh chóng định hướng dư luận, từ đó lan tỏa tinh thần chủ động đấu tranh với tội phạm, chống “tin giả” trên mạng xã hội...

Chủ động trong mọi tình huống

Cung cấp những thông tin kịp thời, xác đúng trên các nền tảng mạng xã hội là nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ, thể hiện quyết tâm đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.

Từ những nỗ lực của đơn vị, đến nay, công an các địa phương đã học tập, phát triển các fanpage, trang thông tin trên mạng xã hội để kịp thời thông tin, tuyên truyền, phục vụ đắc lực cho việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng Ba vào đầu tháng 1.2022. Ảnh: T.C

Để luôn chủ động trong mọi tình huống, công tác phối hợp được đơn vị thực hiện chặt chẽ, duy trì tốt mối quan hệ với các sở, ban ngành, các địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ, thời gian qua, Công an tỉnh mà trực tiếp là lực lượng An ninh Chính trị nội bộ đã luôn đồng hành, sát cánh với ngành VHTT&DL để triển khai chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động VH-TT&DL.

“Đơn vị đã tích cực phối hợp với sở để đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thành công của sự kiện lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 tổ chức tại Hội An vừa qua.

Hai bên luôn duy trì công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh văn hóa có điều kiện, hàng năm đã ra quyết định xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực văn hóa; tham mưu hướng dẫn cho sở làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành” - ông Nguyễn Thanh Hồng nhận định.

Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là quyết tâm luôn được từng cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ nêu cao trong bất cứ hoàn cảnh, bất kỳ thời điểm nào.

“Do đặc thù hết sức quan trọng của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo các quy định trong quá trình giải quyết công việc, để công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra.

Phía trước còn nhiều thách thức, song chúng tôi luôn sẵn sàng, vì truyền thống đơn vị, vì niềm tự hào của người chiến sĩ công an nhân dân, vì quê hương xứ Quảng” - Thượng tá Vương Quốc Hội chia sẻ.