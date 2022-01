Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc tết các đơn vị công an tại Nam Giang

(QNO) - Hôm qua 24.1, nhân chuyến công tác tại Nam Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đến thăm, chúc tết Công an xã Chà Vàl và Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) đóng trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng đoàn công tác trao quà tết động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chà Vàl. Ảnh: Đ.N

Thăm, chúc tết Công an xã Chà Vàl, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của lực lượng công an chính quy tại địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng Công an xã Chà Vàl đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, bên cạnh triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, những năm qua, Công an xã Chà Vàl được đánh là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Các chiến sĩ không quản gian khó, ngày đêm cùng các lực lượng biên phòng, dân quân địa phương tham gia các đợt tuần tra, kiểm soát, vừa giữ bình yên cho bản làng, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hoan nghênh tinh thần làm việc chăm chỉ, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chà Vàl, đồng chí Lê Văn Dũng lưu ý thời gian tới, bên cạnh tiếp tục vượt qua khó khăn, đơn vị cần xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) nhận quà tết từ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng. Ảnh: Đ.N

Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương tinh thần, trách nhiệm của lực lượng trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn miền núi. Đồng thời nhấn mạnh, vai trò của chiến sĩ luôn được phát huy đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, nhất là việc hỗ trợ các công dân ở miền núi phía Bắc trở về quê sau đợt dịch vừa qua.

Đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 2 cần tiếp tục nêu gương, phát huy hơn nữa phẩm chất tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, góp sức cùng chính quyền các địa phương nâng cao kiến thức pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông cho cộng đồng vùng cao.

Dịp này, đồng chí Lê Văn Dũng trao quà tết động viên cán bộ, chiến sĩ; chúc tập thể các đơn vị năm mới nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân địa phương miền núi. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc người thân các chiến sĩ một năm mới yên lành, an vui.