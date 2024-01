Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: “Quyết tâm để Quảng Nam không phải là đất cho tội phạm tồn tại”

(QNO) - Đó là chia sẻ cũng là niềm tin của Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gửi gắm đến lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tổ chức vào sáng nay 4/1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Nghe báo cáo kết quả công tác, tham luận của lãnh đạo công an một số đơn vị, địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của toàn lực lượng trong năm 2023, trong bối cảnh có nhiều thách thức đan xen.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng, kết quả đạt được là tiền đề để Công an tỉnh tiếp tục quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Thời gian tới, đề nghị toàn lực lượng tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an. Toàn ngành thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh. "Toàn lực lượng phải thực sự quyết tâm, quyết liệt, khẳng định Quảng Nam không có đất cho tội phạm tồn tại” - đồng chí Lê Văn Dũng nói.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể xuất sắc. Ảnh: T.C

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị lực lượng công an nắm chắc, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, triển khai toàn diện các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Công an tỉnh tập trung bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, tiếp tục đề xuất giải pháp giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện còn tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Đồng thời phải làm tốt công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, tạo tiền đề vững chắc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.



Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu Quyết thắng năm 2023. Ảnh: T.C

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý công an tỉnh cần chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm ngay từ đầu, tại cơ sở để triệt xóa những nguyên nhân, điều kiện phát sinh phạm tội.

Toàn lực lượng tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là sử dụng công nghệ cao; đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán...



Liên quan đến công tác phối hợp, đồng chí Lê Văn Dũng cũng lưu ý công an cấp tỉnh, cấp huyện cần giữ quan hệ phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Dịp này, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 4 tập thể; Giám đốc Công an tỉnh biểu dương nhiều tập thể được công nhận đơn vị Quyết thắng trong toàn Công an tỉnh. Trong năm 2023, Công an tỉnh có 801 tập thể, hơn 1.800 cá nhân được các cấp khen thưởng.