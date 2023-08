Phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển

(QNO) - Chiều nay 8/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tổ chức hội nghị truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển tại Quảng Nam.

Hội nghị truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển tại Quảng Nam. Ảnh: HỒNG ANH

Đây là hoạt động nhằm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động dầu khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân không neo đậu, đánh bắt, nuôi trồng hải sản, khai thác phế liệu, nổ mìn trong khu vực hành lang an toàn các công trình dầu khí trên biển.

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định 03 ngày 7/1/2002 của Chính phủ về bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí và Nghị định 99 ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Núi Thành) tuyên truyền cho ngư dân trước khi xuất bến. Ảnh: HỒNG ANH

Ngoài ra, vận động thuyền trưởng, chủ phương tiện cài đặt tọa độ của hệ thống tuyến ống khí trên biển vào máy định vị của phương tiện để nhận biết vị trí đường ống dẫn khí. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và bảo vệ công trình dầu khí trên biển.